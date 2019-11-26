Украина предупредила Европу о 100% риске прекращения транзита газа

Украинский министр энергетики Алексей Оржель выступил с очередным провокационным "предупреждением".

В интервью изданию Liga. net он заявил, обращаясь, по-видимому, к европейцам, что на сегодняшний день "существует 100 риск" остановки и даже полного прекращения транзита российского газа через территорию Незалежной.

При этом Оржель не забыл напомнить, что "замерзать Европа" будет в том случае, если у "Нафтогаза" не получится" подписать новый газовый контракт с "Газпромом".

Из слов главного украинского энергетика следует, что Киев рассчитывает на то, что кто-то "продавит" нужные и выгодные для его страны условия. Поскольку Оржель, как он сам заявил, абсолютно уверен в том, что после того, как контракт все-таки будет заключен, "цены для украинцев на газ упадут до исторического минимума".

Сегодняшнее выступление министра Оржеля выглядит весьма странным на фоне его же вчерашних слов о том, что сотрудничество с Россией по газу весьма важно для Украины. Зато вполне "вписывается" в сегодняшний месседж директора "Нафтогаза". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.