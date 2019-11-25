Чечня дала комментарий по маленьким вкладам местного населения

Небольшие банковские депозиты жителей Республики Чечня, которая заняла последнюю строчку в рейтинге регионов по размеру вкладов на человека, объясняются низкой финансовой грамотностью населения. Об этом информагентству РИА Новости рассказал представитель министерства финансов республики.

Согласно проведенному ранее исследованию, вклады жителей РФ в банках постепенно растут и составляют в среднем 200 тысяч рублей на одного человека. Меньше всего депозитов на душу населения в текущем году было в Республике Чечня — 8,5 тысячи рублей на человека. Похожий низкий результат зафиксирован также в соседней Ингушетии — 9,1 тысячи рублей на человека. Лидером по этому показателю стала Москва, где на одного жителя в среднем приходится 800 тысяч рублей банковских вкладов.

"Жители Чечни не очень активно пользуются банковскими услугами, и обусловлено это невысокой финансовой грамотностью, неумением управлять своим ликвидным остатком, что вызывает недоверие к банкам", — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что уровень обеспеченности банковской инфраструктурой в Чечне растет — за последние годы показатель вырос почти пятикратно.