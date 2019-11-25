Северный Кавказ накопил 50 млрд рублей долгов за электричество

Размер задолженности потребителей Северного Кавказа перед поставщиками электроэнергии достиг примерно 50 млрд рублей. Большая часть этой суммы — долг Республики Дагестан, а именно, 37,5 млрд рублей

О том, что эта ситуация требует вмешательства федеральных властей и властей субъектов СКФО, заявил на недавно прошедшем совещании министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. О том, что в ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии России по вопросам топливно-энергетического комплекса СКФО, где рассмотрят вопросы долгов по некоторым регионам, в частности по Дагестану, ранее говорил вице-премьер Виталий Мутко.

Как рассказал заместитель главы ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, сейчас "по причине огромной задолженности" под постоянной угрозой срыва поставок электроэнергии находятся жители Северного Кавказа. Выходит, что "Россети" предоставляет субсидии регионам-должникам.