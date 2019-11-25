Экономисты: россиянам не хватает 3 тыс. рублей до зарплаты

Ведущие экономисты в эфире НСН объяснили рост микрозаймов потребностью жителей России не в дорогих товарах, а в товарах повседневного спроса.

Среднестатистический заемщик российских МФО до зарплаты нуждается примерно в 3-х тысячах рублей. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования финансового маркетплейса "Юником 24", в 2019-м году обращались за займами в 25-27 тысяч рублей. Данный показатель в сравнении с 2018-м годом увеличился на 58%. В среднем заемщики в МФО за год оформляют 1,3-1,5 займа.

По словам экспертов, увеличение средней запрашиваемой суммы связано не с желанием повышать уровень жизни, например, приобрести новую бытовую технику или сделать ремонт, а с недостатком денег на покупку товаров первой необходимости.

В эфире НСН глава Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг пояснил, что рост потребности микрозаймов среди граждан РФ свидетельствует об обострении массовой бедности, чем должны озаботиться федеральные власти.