Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали журналистам, представители каких отраслей чаще всего сталкиваются с самой высокой конкуренцией на рынке труда.
Как передает RT, трудности чаще всего возникают у творческих работников — музыкантов и актеров. Также непросто найти место специалистам в сфере архитектуры, дизайна и связей с общественностью.
Также высокая конкуренция наблюдается в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов.
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, проблемы с трудоустройством среди представителей творческих профессий отмечались всегда. Это "традиционная ситуация", объяснил эксперт.
"Число рабочих мест в этой сфере ограничено, оно просто не увеличивается, а желающих повторить отличную карьеру выдающихся артистов довольно много", — добавил Сафонов.
У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.