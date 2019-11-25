Эксперты: творческим людям труднее всех найти работу

Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали журналистам, представители каких отраслей чаще всего сталкиваются с самой высокой конкуренцией на рынке труда.

Как передает RT, трудности чаще всего возникают у творческих работников — музыкантов и актеров. Также непросто найти место специалистам в сфере архитектуры, дизайна и связей с общественностью.

Также высокая конкуренция наблюдается в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, проблемы с трудоустройством среди представителей творческих профессий отмечались всегда. Это "традиционная ситуация", объяснил эксперт.