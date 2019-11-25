На аукцион выставили медаль афроамериканца с нацистской Олимпиады

Золотая медаль, которая была присуждена в 1936 году на Олимпийских играх в Германии (Берлин) спортсмену-легкоатлету из США Джесси Оуэнсу, продается на аукционе.

Цена лота — примерно 2 миллиона долларов.

Отмечается, что на Олимпийских играх, которые прошли в Берлине в присутствии Адольфа Гитлера, чернокожий легкоатлет, выступивший в составе сборной Америки, завоевал 4 "золота". Какую именно медаль продают сейчас, не уточняется.

Известно, что в 2013 году американский миллиардер Рон Беркл приобрел золотую медаль Оуэнса за 1,4 миллиона долларов. Эта цена стала рекордной для олимпийских медалей. Ранее наиболее дорогим был серебряный кубок периода первых Олимпийских игр 1896 года — предмет продали в 2012-м году за 865 тысяч долларов.