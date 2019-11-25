Российские госкомпании раскроют финансовую отчетность

Министерство финансов РФ в будущем году запустит государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, в котором будут отражаться, в том числе, данные предприятий с государственным участием.

Оператором ресурса станет Федеральная налоговая служба. Полноценно ресурс заработает к 2023 году, когда будет опубликована отчетность за предыдущий год.

Минфин создает ресурс в ответ на требования Международного валютного фонда, который с 2014 года настаивает на введении обязательной отчетности для всего государственного сектора, в который входят компании с государственным участием и государственные корпорации — отдельный вид предприятий, по закону занимающихся некоммерческой деятельностью в интересах развития отдельных отраслей экономики.

В рамках исполнения требований МВФ, в российском министерстве финансов уже введены два новых федеральных стандарта для госкомпаний: "консолидированного учета и финансовой отчетности" и сведений о бухгалтерской отчетности по сегментам".