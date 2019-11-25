Бездельники ведут к краху экономику Финляндии

Финляндия теряет статус райского места, где жизнь отличается комфортом и стабильностью. Экономика страны постепенно замедляется. Правительство стремится исправить ситуацию, но эффекта, вероятнее всего, не ожидается, полагают в МВФ. А все по той причине, что местное население разучилось работать.

Как передает Газета. ру, несмотря на то что экономический рост замедлится и доходы бюджета упадут, правительство Финляндии планирует пустить огромные деньги на развитие системы образования, программ трудоустройства, инфраструктуру и защиту экологической среды.

Эти дополнительные траты могут составить свыше 3-х млрд евро или 1,25% ВВП. Из данной суммы 1,4 млрд евро уже выделили, а остальные средства еще не распределили.

"Все возрастающие потребности в медицинских и социальных услугах государства могут заставить Финляндию подсесть на долговую иглу еще сильнее", — опасаются в МВФ.

А учитывая невысокие темпы роста экономики, властям придется занять примерно 1% ВВП к 2023 году, подсчитали в фонде. Выход из стагнации возможен, но при условии, если правительство сможет ввести новые налоги и примет меры по повышению занятости.