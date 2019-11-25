"Работники" пансионата украли 300 тысяч у пенсионера из Подмосковья

В Московской области полицейские задержали двух мужчин, похитивших у 77-летнего пенсионера из Кубинки свыше 300 тысяч рублей.

По сведениям ГУ МВД России по Московской области, двое приезжих из Ставрополья, возраст которых 26 и 29 лет, встретили местного пожилого гражданина на улице. Они назвались ему сотрудниками пансионата и предложили помочь донести сумки. После этого мошенники попросили показать им условия проживания пенсионера, якобы для того, чтобы в будущем помочь ему в их улучшении, а также рассмотреть вопрос об отдыхе в реабилитационном учреждении.

Находясь в квартире, один из мужчин отвлекал пожилого мужчину, а другой в это время украл 330 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись.

Позже они были задержаны в гостинице в Домодедово. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, предполагающее совершение кражи. "Сотрудники пансионата" теперь могут провести в колонии до 10-ти лет. В настоящее время они арестованы, полицейские проводят проверку их возможной причастности к другим похожим преступлениям.