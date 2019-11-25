Жительница Твери отдала телефонному аферисту более 240 тыс.рублей

В Твери зафиксирован очередной эпизод телефонного мошенничества. На этот раз жертвой злоумышленников стала жительница областного центра.

Как оперативникам рассказала потерпевшая, ей поступил звонок с незнакомого телефонного номера. Мужчина, который назвал себя сотрудником одного из банков, пояснил, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги. Он предложил заблокировать счет и попросил назвать ему личные данные по банковской карте.

Взволнованная женщина исполнила требования "менеджера". В итоге денежные средства в размере около 245 тысяч рублей были переведены на счета мошенников. Только тогда обманутая поняла, что попалась на уловки преступников, и обратилась в органы полиции.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", пояснили в пресс-службе УМВД РФ по Тверской области. Как показала проверка, номер, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в российской столице.