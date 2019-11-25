Эксперт: россияне, храните сбережения в рублях

Руководитель ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.

Как передает РИА Новости, он рассказал что всегда отдавал предпочтение отечественной валюте, а "сейчас — точно абсолютно". По словам банкира, по рублю в настоящее время ставки выше.

Кроме этого, Костин заявил, что не сомневается в стабильности национальной валюты, несмотря на вероятные колебания курса валют.

Еще он напомнил, что рубль укрепился, и это несмотря на санкции и невысокие нефтяные цены.

Напомним, в прошлом году Костин предложил в качестве одной из идей — конвертацию валютных депозитов в рубли, если Америка запретит проводить банкам РФ производить расчеты в долларах. Также им был предложен план отказа нашей страны от доллара. Костин полагает, что хватит 3-4 пунктов для нарушения гегемонии американской валюты.