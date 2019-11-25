Средний депозит россиянина в банке составил 200 тыс.рублей

Вклады жителей РФ россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека.

Как передает РИА Новости, больше всего средств хранится у жителей Москвы — свыше 800 тысяч рублей на человека. Эта сумма шестикратно превосходит другие регионы. Эксперты связали это значение с высоким уровнем заработных плат и доходов, а также концентрацией в регионе обеспеченных граждан.

Кроме этого, в лидерах оказался Санкт-Петербург (420 тысяч рублей), Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область (с автономными округами) и Московская область. Здесь размеры депозитов колеблются в границах 217-318 тысяч рублей.

Наименьший объем средств на счетах граждан в текущем году оказался в Республиках Чечня и Дагестан — 8,5 и 9,1 тысячи рублей на человека соответственно.

По статистике ЦБ РФ, на 1 октября 2019 года в банках России хранилось 29,4 триллионов рублей сбережений россиян. В 2015-м году аналогичный показатель был менее 20 триллионов рублей, а в 2011 году — меньше 10 триллионов.