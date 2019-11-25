Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году

Экономический кризис 2008 года до сих пор призраком "висит" над мировой банковской системой. Финансисты считают, что развитие экономики — явление цикличное и поэтому периодически появляются прогнозы о новых катаклизмах.

Но наиболее весомо голоса аналитиков стали звучать сейчас, в преддверие наступления 2020 года. В нем вероятность "финансового апокалипсиса" считают высокой большинство крупных игроков.

Ответ на вопрос "почему?" искал АиФ.

По данным издания, инвестиционный банк JP Morgan Chase провел исследование, и специалисты пришли к выводу, что "суперкризис-2020" произойдет на фоне массовых беспорядков и будет сопровождаться перебоями с продовольствием. Хотя и станет не таким разрушительным для фондовой биржи, как в 2008.

С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года. Он говорит, пишет АиФ, что "за прошедшие 11 лет в мире стало еще больше долгов. И правительства больше не могут поддерживать экономики своих стран включением печатного станка.

В России прогнозы на 2020-й год столь же мало оптимистичны. Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андре Макаров, не сомневаясь в том, что кризис будет, говорит о том, что бороться с ним России предстоит в одиночку, поскольку "ВТО и международное право сегодня почти полностью дискредитированы усилиями политиков".

Центробанк РФ уверен, что при самом "рисковом" сценарии, кризис может настать уже в начале года.

"Из-за торговых войн глобальная экономика скатывается в выраженную цикличную рецессию, которая сопровождается значительным усилением волатильности на рынках и сокращением спроса на энергоносители", — отметили в ЦБР.

Глава Сбербанка, Герман Греф тоже, как и ЦБ, не исключает, что "сырьевой шок" случится в стране. Причиной, которая к нему приведет, Греф назвал снижение котировок нефти, которое может быть спровоцировано навязыванием Штатами всем своего сланцевого газа.

То есть, торговые войны, ведущиеся крупнейшими экономиками мира, подвели к очередному кризису. Удастся ли странам, правительствам и финансовым корпорациям остановить очередной "финансовый апокалипсис"? Таких прогнозов пока не делает никто.