"Газпром" продает акции со скидкой в 11%

Стоимость размещения акций компании "Газпром" его дочерней структурой "Газпром газораспределение" была установлена на уровне 220,72 рубля. Это значение соответствует скидке в 11% к уровню закрытия торгов в среду на этой неделе и 13,2% к закрытию торгов в минувший четверг, когда производился сбор заявок при SPO.

В целом было получено 479 заявок в объеме 237,75 млрд рублей на приобретение 850 590 751 ценных бумаг (3,59% от всего капитала газпромовской "дочки"). В результате пакет уйдет приблизительно за 187,742 млрд рублей, сообщает "Взгляд".

Отмечается, что отечественный рынок акций ускорил темпы роста по самым важным индексам вслед за акциями "Газпрома", дорожающими более чем на 1%. Так, индекс Мосбиржи к 10.23 по Москве в сегодня, 22 ноября, поднялся на 0,4%, до 2954,55 пункта, индекс РТС вырос на 0,41%, до 1460,71 пункта.

Акции "Газпрома" в полдень по Москве выросли примерно на 1,15%, до 257,28 рубля. А при старте торгов бумаги компании снижались на 0,49%.