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Источник Правда.Ру

Россияне отдают свыше половины доходов на выплаты по кредитам

Экономика

В этом году у половины российских заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет 50% и более, то есть граждане пускают на погашение кредитов свыше 50% своих ежемесячных заработков. В 2018-м году аналогичный показатель составлял 42%.

Эти оценки указываются в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Документ подготовили в Минэкономразвития, сообщает РБК.

Ранее руководитель Минфина Максим Орешкин отмечал, что увеличение темпов роста потребительского кредитования скоро выльется в социальную проблему, что способно вызвать массовые неплатежи в 2021-м году. Его позицию поддержал  Минфин. Кроме этого, Центробанк ранее сообщал, что 39,5 млн россиян имеет хотя бы один кредит в банке. Это свыше половины (54%) трудящегося населения.

 

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