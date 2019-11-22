Банки России "разбогатели" на 1,5 трл рублей в 2019 году

За первые три квартала 2019 года общий размер прибыли банков России вырос на 36%. Такие данные приводятся в мониторинге экономической ситуации в РФ, документ подготовлен РАНХиГС и Институтом Гйдара.

В общей сложности банкам удалось заработать 1,5 трлн рублей. Этому послужило смягчение требований к формированию резервов на возможные потери по ссудам.

Ранее кредитные учреждения были вынуждены расходовать крупные суммы денег на цели резервирования рисков по коэффициентам Центробанка РФ. Но в июле им было разрешено производить расчет резервов по своим методикам.

При этом объемы корпоративного кредитования выросли на 3,6%, а розничного — почти на 15%. Отмечается, что просрочки нефинансовых организаций увеличились: темпы роста задолженностей в названном сегменте выросли более чем на 31%. Объемы просроченных кредитов граждан добавили 5,4%.