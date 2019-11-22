Сдай биометрию － получи выгодный кредит: банки вводят новое правило

Банки России могут понизить ставки по кредитам в обмен на отпечатки пальцев. Использование такого рода идентификации позволит кредитным учреждениям снизить риски в ходе проверки потенциальных заемщиков и уменьшить время на их обслуживание. Как полагают эксперты, использование биометрии комфортно и безопасно для самих клиентов.

На какой именно процент может произойти снижение ставок по кредитам, пока не известно. Но, как полагают эксперты, речь будет идти примерно об 1%.

Внедрить данную технологию уже сейчас готовы четыре крупных банка России. Как рассказали в Ростелекоме, к настоящему времени в Единой биометрической системе находится 80 тысяч слепков.