Россияне ставят на рубль: банки стремительно теряют депозиты в валюте

В отечественных банках начал уменьшаться объем валютных вкладов - в октябре показатель сократился на 0,3% в долларовом эквиваленте, хотя в сентябре поднялся на 0,8%. Об этом ЦБ РФ сообщает в обзоре «О развитии банковского сектора в январе-октябре 2019 года».

В документе отмечается, что депозиты в рублях в октябре продолжили рост, который достиг 0,4% по результатам месяца. В итоге, доля валютных депозитов в банковской системе упала до минимума с начала 2019 - до 20,9%.

При этом в регуляторе отметили, что предстоящую девалютизацию пассивов может притормозить снижение ставок по депозитам в рублях.

Отмечается, что в октябре финансовые организации продолжили отказываться от депозитов в евровалюте, о чем говорят данные мониторинга Frank RG. Ряд крупных банков отказались от приема вкладов в евро.