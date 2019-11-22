Вор － "благотворитель" помог нуждающимся с награбленного у магазинов

Молодой человек, который ограбил 7 торговых точек в Зеленокумске Ставропольского края, рассказал, что перевел часть средств на счет благотворительной организации.

Как передает пресс-служба МВД по региону, в дежурную часть города жители подали несколько заявлений от собственников магазинов. Все они сообщили о кражах денег и повреждении входных дверей.

Видео с камер наблюдения помогли полицейским установить личность преступника. Им оказался ранее судимый за такого рода преступления 22-летний местный житель.

В ходе допроса задержанный рассказал, что заранее присмотрел магазины, в которых отсутствует сигнализация и стоят пластиковые двери, "чтобы можно было быстро сделать отверстие и оказаться внутри без взлома замков". Таким способом за одну ночь ему удалось ограбить 7 магазинов.

Кроме этого, обнаружилось, что молодой человек похитил ноутбук и смартфон из дома одной из местных жительниц.

Всего от его действий пострадало 11 человек, общий размер причиненного потерпевшим ущерба составила примерно 43 тысячи рублей.

Как рассказал арестованный, 15 тысяч рублей он перечислил на счет благотворительной организации, а остальное потратил на личные нужды.