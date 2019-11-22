Средства маткапитала скоро можно будет потратить на дачный дом

В ближайшей перспективе деньги от маткапитала можно будет потратить на строительство дома на садовом участке, передает издание DEITA.RU. Документ об этом был подготовлен в Минтруда. Отмечается, что эту инициативу уже поддержало российское правительство.

Как отметил глава ведомства Максим Топилин, речь идет о том, что на деньги маткапитала можно будет возводить жилые дома на садовых участках.

Напомним, в начале текущего года начал действовать закон о ведении гражданами садоводства. По правилам нового документа, на садовых участках можно строить не только дачные домики, но и жилые дома.

Как подчеркивает источник, этот закон привнес существенные изменения в жизнедеятельность дачников. А у властей появилась возможность сносить постройки на садовых участках, если они противоречат требованиям законодательства. В ряде случаев единственной возможностью избежать сноса выступает уплата внушительного штрафа.