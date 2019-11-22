Менеджер банка похитила у клиентов свыше 33 тыс. рублей в Перми

Девушка трудилась в должности старшего менеджера банка в Платошино Пермской области. В течение нескольких месяцев она переводила средства клиентов на свой счет.

В феврале-июле 2019 года старший менеджер по обслуживанию специализированного дополнительного офиса в селе Платошино украла денежные средства у 24-х клиентов.

По сведениям пресс-службы прокуратуры Пермского края, девушка выявляла деньги на счетах или депозитах клиентов. Эти счета долгий период времени были не активны. Средства менеджер переводила на свой счет. В целом, она присвоила 33 600 рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенному лицом с использованием своего служебного положения". Суд признал банковскую работницу виновной и приговорил ее к 200 часам обязательных работ.