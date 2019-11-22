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Источник Правда.Ру

Москвичи активно берут ипотеку: рост за октябрь превысил 20%

Экономика

В Москве был отмечен рост ипотечного кредитования в октябре 2019 года.

Согласно данным статистики, за минувший месяц объем выданных кредитов для покупки жилья вырос на 21% в сравнении с сентябрем.

Если проводить параллель с аналогичным периодом 2018 года, показатель упал на 20%. В январе-октябре текущего года было заключено 72057 ипотечных сделок, что сопоставимо с минувшим годом, когда было зарегистрировано 72595 ипотечных договоров. Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов считает, что рынок таким образом показал реакцию на изменения ключевой ставки и изменение условий по выдаче ипотеки.

Москвичи больше не ждут минимальных ставок по кредитам и приобретают жилье уже сегодня. Майданов также пояснил, что если в перспективе банки предложат более выгодные ставки, можно прибегнуть к механизму рефинансирования.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ставки по ипотеке будут сокращать вслед за инфляцией и могут составить 7-8% уже в ближайшие несколько лет.

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