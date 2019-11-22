Помощник Путина заготовил 3 "рецепта" спасения российской экономики

Помощник президента России Владимира Путина, Андрей Белоусов, рассказал о 3-х рецептах, которые могут помочь ускорить рост экономики страны.

Так, первая группа мер предполагает удешевление заимствований благодаря снижению Центробанком ключевой ставки примерно до 5%.

Вторая группа мер направлена на улучшение инвестиционного климата в РФ с учетом запуска системы регулирования и защиты бизнеса от давления силовых структур.

Третий рецепт предусматривает модернизацию системы профессионального образования в России в целом. Белоусов пояснил, что в нашей стране для этого создадут специализированные центры.

Как полагают эксперты, реализация названных предложений, причем одновременная, позволит РФ увеличить темпы роста ВВП минимум до 3%.