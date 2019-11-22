Apple может уйти с рынка России из-за новых правил － эксперты

Компания Apple может покинуть рынок гаджетов России из-за нового закона, которым запрещается реализация смартфонов без российского софта. Об этом в беседе с изданием URA. RU заявил эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.
Он отметил, что в настоящее время Государственная Дума России хочет, чтобы в уже имеющуюся ОС производитель производил предустановку определенных российских программ.
"У Apple, если судить по тому, что я наблюдаю в СМИ, принципиальная позиция — никогда ничего не предустанавливать. И сейчас эта компания показывает зубы и говорит, что, возможно, вообще покинет российский рынок", — пояснил Ющук.
При этом представители Apple официально пока никак не комментировали эту ситуацию.
Как считает профессор, если Apple прекратит продажу смартфонов на территории России, в страну будут ввозиться "серые" телефоны.
"Поднимутся ли цены — неоднозначный вопрос, поскольку "серые" телефоны иногда бывают дешевле. Но то, что это создаст проблемы для российских потребителей, и что поклонники iPhone будут испытывать трудности, — это очевидно", — прогнозирует эксперт.
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