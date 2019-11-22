Налоговые поступления за владение недвижимостью вырастут в 2019

Ежегодно жители РФ платят все больше средств по налогу на имуществу, а также по земельному и транспортному видам налогов.

Так, в 2015-м году ежегодные платежи россиян по названным трем налогам превысили 178 млрд рублей. К 2018-му году показатель составлял уже 238,5 млрд рулей. Прогнозируется, что в текущем году сумма вырастет еще больше.

"Сборы 2019 года (налоги за 2018 год), очевидно, будут еще выше. Промежуточные сведения Федерального казначейства о поступлениях в бюджет на 1 октября этого года говорят о росте сборов в сравнении с тем же периодом 2018-го года", — передает Рамблер.

Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, налог на имущество увеличился на 27%, транспортный — примерно на 20%, а земельный — на 17%. В результате, ФНС разослала уведомления по трем группам налогов на сумму в 279 млрд рублей.

В этом году налоговая служба отправила гражданам России чуть более 69 млн уведомлений об имущественных налогах. Примерно 53 млн были направлены почтой, другие — в электронном виде через личные кабинеты на портале ФНС.