Сдай отпечатки пальцев: получи скидку на кредит

Отпечатки пальцев, сданные в Единую биометрическую систему, вероятно, в скором времени помогут россиянам сэкономить на процентах по кредитам.

Такой вариант в настоящее время рассматривается крупными российскими банками. Повод — снижение требований Центробанка к резервам по ссудам клиентов, данные которых есть в ЕБС.

Кстати, как уточняет ИА "Известия", банкам с конца сентября "разрешено помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов".

А еще, если заемщик, чьи "пальчики" есть в базе поменял паспорт и забыл сообщить новые данные банку-кредитору, то штрафных санкций для него не последует. Напомним, что ранее, по старым правилам, банк бы увеличил "забывчивому" клиенту обеспечение по кредиту.

Внедрить в работу нововведение уже согласились 5 банков: Промсвязьбанк, "Хоум-Кредит", "АкБарс", "Открытие" и "Абсолют". На сколько именно снизится процент для сдавших отпечатки клиентов, они пока не уточнили.

Но все равно, думается, что "задумка" понравится россиянам. Особенно так называемому "среднему классу", ведь именно он, как выяснили недавно исследователи, наиболее закредитован.