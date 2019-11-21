Госдума приняла бюджет на 2020-2022 годы

Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов. В соответствии с законом, сумма доходов в 2020-м году составит 20,38 триллионов рублей и ежегодно будет расти приблизительно на один триллион рублей.

Расходы в следующем году запланированы на уровне 19,5 трлн руб, в 2021 году - 21 трлн руб., в 2022 году - 22 трлн руб. Бюджетный профицит в будущем году составит 876 млрд руб., к 2022 показатель он уменьшится до 295 млрд руб.

ВВП на 2020-й год, согласно прогнозам, составит 112,8 млрд руб., в 2021-м - 120 трлн руб., в 2022-м году - 128 трлн руб. В следующем году прогнозируется уровень инфляции в 3%, в 2021 году - 4%, в 2022 году - 4%. Размер МРОТ с 1 января следующего будет равен 12 130 руб. в месяц.