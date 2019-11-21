Россияне набрали автокредитов на 600 млрд рублей за 10 месяцев

Экспертами Национального Бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитано, что за прошедшие десять месяцев 2019-го года жители России набрали автокредитов на 600 миллиардов рублей.

Аналитики связывают эти данные с актуальными программами господдержки, менталитетом россиян и желанием некоторых автолюбителей подрабатывать в такси.

Как отмечают специалисты, в январе-октябре 2019 года кредитов было выдано на 20% больше, чем за тот же период 2018-го года: 598,5 миллиардов рублей против 505,5 миллиардов.

"В текущем году количество и суммы выдаваемых автомобильных кредитов растут довольно значительными темпами", — цитирует слова руководителя НБКИ Александра Викулина "Газета.ру".

Он отметил, что явной причиной существующей динамики выступает рост стоимости машин. Как ранее передавал "Рамблер", аналитики подсчитали, что цены на "легковушки" за минувшие пять лет в России выросли на 76%.