Власти хотят привлечь на добровольную пенсию россиян 1 трлн рублей

Граждане России должны принести в новую систему добровольных накоплений на пенсию (так называемый «гарантированный пенсионный план», ГПП) примерно один триллион рублей за первый год ее действия.

Этот целевой показатель был предложен Минэкономразвития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию.

Заседание комиссии, где рассмотрят предложенные KPI, пройдет в декабре 2019 года. Ожидается, что закон о гарантированном пенсионном плане примут к 1 июля будущего года. Новую систему запустят с 2021 года, указывалось в законопроекте Минфина, передает РБК.

В соответствии с проектом KPI, объемы добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, увеличатся с 0,96 триллионов рублей в 2021 году до 1,54 триллиона в 2022 году, до 2,2 триллионов в 2023 году и до 3 триллионов рублей в 2024 году.