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Источник Правда.Ру

Банки выступили против регулирования тарифов за карточные переводы

Экономика

Банки РФ выступили против введения дополнительного регулирования комиссий за переводы с карты на карту. Руководство финансовых организаций считает, что справедливые тарифы за такие операции эффективно установить способен и сам рынок. Принимать унифицированные для всех банков решения по тарифам следует с осторожностью, а предложенные Банком России меры требуют дополнительного изучения, полагают опрошенные информагентством РИА Новости эксперты.

Так, регулирование переводов всех типов между банками лучше всего осуществит сам рынок, считает глава департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин.

Если проводить сравнение расходов на переводы внутри финансовой организации и между банками, то значительную разницу составляет комиссия платежной системы, на которую банк не может оказать существенного влияния, пояснил эксперт. Это не позволяет привести рыночное обоснование гипотетически одинаковой комиссии за данные виды переводов.

  

  

  

  

 

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