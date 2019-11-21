Эксперты Росконтроля выбрали лучшие стиральные машины

Для участия в исследования эксперты выбрали шесть брендов: LG, Indesit, Electrolux, Samsung, Korting и Atlant.

В результате выяснилось, что стиральные машины марки Samsung лучше всех справляют со стиркой хлопка. За ней идут Electrolux, Korting и Atlant.

Стиральная машина Atlant хуже стирает хлопок при температуре 40 градусов. По мнению специалистов, самыми удобными являются машины брендов Samsung и Electrolux. К стиральным машин Indesit и Korting возникли замечания по дисплею.

Модели Indesit и Samsung продемонстрировали лучшие показатели акустического комфорта, LG и Samsung лучше всех справляются с эффективностью отжима.

В результате исследования лучшими стиральными машинами Росконтроль признал LG и Samsung.

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