Для участия в исследования эксперты выбрали шесть брендов: LG, Indesit, Electrolux, Samsung, Korting и Atlant.
В результате выяснилось, что стиральные машины марки Samsung лучше всех справляют со стиркой хлопка. За ней идут Electrolux, Korting и Atlant.
Стиральная машина Atlant хуже стирает хлопок при температуре 40 градусов. По мнению специалистов, самыми удобными являются машины брендов Samsung и Electrolux. К стиральным машин Indesit и Korting возникли замечания по дисплею.
Модели Indesit и Samsung продемонстрировали лучшие показатели акустического комфорта, LG и Samsung лучше всех справляются с эффективностью отжима.
В результате исследования лучшими стиральными машинами Росконтроль признал LG и Samsung.
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