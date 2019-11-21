Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Родным пострадавших при стрельбе Благовещенске выплатили 2,5 млн рублей

Экономика

Родные погибшего и пострадавших в ходе стрельбы в колледже города Благовещенска получили выплаты.

Как передает информагентство ТАСС, общая сумма выплат составила 2,5 миллиона рублей.

«Всем семьям выделили средства из резервного фонда правительства Амурской области», - пояснили источнику в пресс-службе главы региона Василия Орлова.

Напомним, 14 ноября в городе Благовещенск 19-летний студент пронес оружие в учебное учреждение и начал стрельбу. В результате случившегося умер его ровесник, еще трое учащихся получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством. Следствием было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

А ранее стало известно, что директора колледжа, где произошел инцидент, сняли с должности. Кроме этого, свой пост оставил заместитель главы местного Минобразования Олег Якутов, который сделал это по собственному желанию.

 

Темы колледж стрельба благовещенск происшествия
Актуальная аналитика
Здоровье
Распространенный признак нейробластомы у ребенка - отек в области живота
Новости спорта
История бадминтона, старейшей спортивной дисциплины
Силовые структуры
Россия строит свои подлодки быстрее всех. Сможет ли ее догнать Китай?
Новости Все >
ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке
Власти не будут убирать уроки религии в начальной школе
Родным пострадавших при стрельбе Благовещенске выплатили 2,5 млн рублей
Семчев рассказал, как похудел на 100 кг и чем это обернулось
Цена получения медсправки в России вырастет до 14 раз
Стало известно, какую помощь от государства хотят получить россияне
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
В Казахстане почки бедных украинцев пересаживали израильским богачам
Сколько всего в мире золота - подсчитали ученые
Застройщиков могут обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью
Последние материалы
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
В Казахстане почки бедных украинцев пересаживали израильским богачам
Сколько всего в мире золота - подсчитали ученые
История бадминтона, старейшей спортивной дисциплины
Застройщиков могут обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью
Путин: безработица в России рекордно снизилась в 2019 году
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Кардиолога убила врачебная ошибка собственных коллег
Россия строит свои подлодки быстрее всех. Сможет ли ее догнать Китай?
«Бред!» - в России ответили на упрек Украины в «краже унитазов»
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Газ
Киев: мы будем считать продолжение транзита газа контрабандой
Соломон Соловьев Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Для полета на Марс человека превратят в монстра Игорь Буккер Константин Кузнецов Метафизика серийного убийцы Константин Кузнецов
Комментарии
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"
Биологи вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
Боль Мединского: в Европе наше кино не берут
Движение пчелы в воде впервые описано научно
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
РПЦ выступила против перевода богослужения на русский язык
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
"Единая Россия" открывает правозащитный центр
Почему народ за Путина, но не за правительство
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ