Родным пострадавших при стрельбе Благовещенске выплатили 2,5 млн рублей

Родные погибшего и пострадавших в ходе стрельбы в колледже города Благовещенска получили выплаты.

Как передает информагентство ТАСС, общая сумма выплат составила 2,5 миллиона рублей.

«Всем семьям выделили средства из резервного фонда правительства Амурской области», - пояснили источнику в пресс-службе главы региона Василия Орлова.

Напомним, 14 ноября в городе Благовещенск 19-летний студент пронес оружие в учебное учреждение и начал стрельбу. В результате случившегося умер его ровесник, еще трое учащихся получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством. Следствием было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

А ранее стало известно, что директора колледжа, где произошел инцидент, сняли с должности. Кроме этого, свой пост оставил заместитель главы местного Минобразования Олег Якутов, который сделал это по собственному желанию.