Цена получения медсправки в России вырастет до 14 раз

Ранее ряд изданий сообщали об изменениях в порядке получения медицинских справок для водителей. С 22 ноября водителей в РФ обяжут сдавать кровь и мочу для выявления присутствия в организме наркотиков и маркера CDT, который говорит о регулярном употреблении спиртного.

Сразу после появления этих сведений в ряде городов России автомобилисты выстроились в очереди для получения справки до вступления изменений в силу. Так, одно из СМИ Воронежа сообщила, что у одного из местных наркодиспансеров собралось несколько десятков человек. Главной причиной ажиотажа на получение документа выступило резкое поднятие стоимости. Отмечается, что с 22 ноября цена прохождения комиссии увеличится с 1 тысячи до 5450 рублей.

По утверждениям жителей Ярославля, получение справки в их городе подорожает почти в 14 раз. В настоящее время ее цена составляет 300 рублей, а скоро будет 4,8 тысячи.

В соцсетях Барнаула также идут активные обсуждения подорожания медицинских справок. Известно, что в местных медучреждениях цена также вырастет в несколько раз. Но очередей в Барнауле пока не наблюдается.