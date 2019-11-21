В Казахстане почки бедных украинцев пересаживали израильским богачам

В Казахстане органы МВД разоблачили деятельность ОПГ, которая занималась пересадкой почек бедных жителей Украины, Киргизии и Узбекистана. Органы незаконно пересаживали иностранным гражданам.

"Задержали и поместили в изолятор временного содержания главного врача городской клинической больницы № 1 города Шымкента Абылая Донбая. Ему инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 264 ("участие в транснациональной преступной группировке") и частью 3 статьи 116 ("нелегальное изъятие человеческих органов") УК Казахстана", — цитирует информагентство ТАСС пресс-службу МВД Казахстана.

Согласно данным следствия, что в 2017–2018 годах в Казахстане действовала преступная группировка, которая занималась пересадкой человеческих органов. Организовали ОПГ граждане других стран.

В качестве доноров они привлекали граждан Узбекистана, Киргизии и Украины. Эти лица вынужденно шли на продажу своих органов по причине тяжелой финансовой ситуации. Далее почки пересаживались обеспеченным гражданам государств дальнего зарубежья, преимущественно Израиля.