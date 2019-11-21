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Источник Правда.Ру

В ХМАО назревает ЧС: долги за газ приближаются к триллиону рублей

Экономика

 Организации - поставщики ресурсов предупредили власти ХМАО о том, что в муниципалитетах совсем скоро придется вводить режим ЧС.

Виной тому - огромные долги коммунальщиков за топливно-энергетические ресурсы.  

Например, в Югре стабильные неплатежи уже привели к ограничениям подачи газа. Несколько компаний уже обанкротились. А скоро, в самый разгар отопительного сезона, кое-где есть риск остаться без водоснабжения.

Поставщики недоумевают: откуда и каким образом коммунальные предприятия умудрились накопить задолженности, общая сумма которых «перевалила» за полтриллиона рублей, если, согласно их же отчетам, население исправно, 100%, услуги оплачивает.

Куда исчезают деньги? - задают резонный вопрос энергетики. На сегодняшний день, как рассказал Дмитрий Кондрашов, директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» филиала в ХМАО-Югре, коммунальные предприятия региона должны ресурсоснабжающим организациям 640 миллионов рублей.

Поставщики топливно-энергетических ресурсов бьют тревогу: если власти муниципалитетов не наведут порядок и долги не начнут гаситься, то есть реальная угроза коллапса тепло и водоснабжения в ХМАО.  

На текущей неделе первые санкции были введены: в городе Советском отключили сразу три котельные. Долг предприятия, которому они принадлежат - 130 миллионов.

По словам Кондрашова, во многом в сложившейся ситуации виноваты руководители муниципалитетов. «Уход от оплаты долгов у них уже отработан: предприятие - должник банкротится, муниципалитет свою собственность у него забирает без решения вопроса с долгами. Последний пример: в Нягани у предприятия-банкрота забрали котельные и передали вновь созданному МКП МО. А про долг в 85 миллионов - забыли», - говорит энергетик.

Поставщики ресурсов считают, что единственный способ повлиять на власти, у которых «все хорошо», согласно отчетам - крайние меры в виде прекращения поставок вообще. И они к этому уже готовы.

Может быть именно потому, что власть на местах научилась «рисовать» красивые отчеты, мало отражающие реальное положение дел, эксперты в области ЖКХ и советуют рядовым потребителям, как уже ранее писала Правда.ру, хранить квитанции после оплаты услуг ЖКХ?

 

Темы газ хмао югра долги отключения водоснабжение коммунальные предприятия
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