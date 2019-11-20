Листинг Alibaba привлек более 11 млрд долларов

Компания Alibaba Group завершит прием заявок от институциональных инвесторов на приобретение ее акций в Гонконге раньше, чем это было запланировано.

При высоком спросе на акции интернет-гигант решил официально закрыть книгу заявок сегодня, 20 ноября, в час ночи по гонконгскому времени. Это на полдня раньше, чем ожидалось ранее. При этом отмечается, что «книга заявок уже заполнена».

В процессе вторичного размещения своих ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже Alibaba выпустит 500 миллионов новых обыкновенных акций. Опцион доразмещений составит 75 миллионов акций. Из 500 миллионов ценных бумаг для индивидуальных инвесторов зарезервируют минимум 12,5 миллионов выпускаемых акций.

Впоследствии компания может нарастить их долю до 50 миллионов единиц, что составит 10% общего предложения. Цена таких бумаг на старте торгов, вероятнее всего, составит чуть более 24 долларов. При реализации опциона доразмещения, Alibaba удастся привлечь около 13,8 миллиардов долларов. Официально стартовую цену акций объявят тоже 20 ноября. Запуск торгов запланирован на 26 ноября.