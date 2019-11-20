Путин: итоги работы по росту зарплат россиян － скромные

Несмотря на то, что заработные платы жителей России в последнее время растут как в номинальном, так и в реальном выражении, реальные доходы граждан "практически стоят на месте". Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе форума "Россия зовет!".

Российский лидер назвал рост доходов россиян одним из главных индикаторов развития экономики страны. При этом Путин признал, что успехи в этой области в России сегодня "скромные".

"Показатель располагаемых доходов граждан почти стоит на месте. Конечно, следует изменить эту ситуацию. Это самое одно из самых важных направлений работы правительства и результаты в этой области, конечно, пока являются скромными", — подчеркнул глава государства.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы － это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции. Этот показатель в РФ падал в течение 4-х лет подряд, начиная с 2018-го года. В минувшем году отмечался незначительный рост, на 0,2%, после того, как Росстат начал применять новую методику. А 17 октября в статистическом ведомстве сообщили, что в III квартале 2019 года реальные доходы граждан увеличились на 3% в годовом выражении.