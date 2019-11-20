Правительство "потеряло" триллион рублей

Между первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и министром экономического развития Максимом Орешкиным произошел спор в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". Разногласия коснулись минусов низкой инфляции.

Как полагает Орешкин, инфляция на уровне 3%, прогнозируемая по результатам 2019-го года, уменьшает совокупный спрос и ведет к упадку экономики. Министр пояснил, что все это проявится в недополученных доходах граждан, недополученной прибыли предприятий и недополученных доходах госбюджета.

"Согласно нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году превысила триллион рублей", — сказал Орешкин

Но первый вице-премьер в ответ на его доводы возразил. По словам Силуанова, низкое значение инфляция в действительности "дает больше реальных доходов не только гражданам, но и компаниям". Он также пояснил, что в настоящее время фиксируется рост реальных располагаемых доходов населения, что не наблюдалось в течение многих лет.

При этом Силуанов согласился с Орешкиным в том, что низкий уровень инфляции не всегда благоприятно сказывается на экономике, и в целом требуется выйти на плановые значения инфляции в 4%.