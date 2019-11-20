Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме ВТБ "Россия зовёт!", где рассказал о рекордном в современной России сокращении безработицы. По словам Путина, в период с января по сентябрь текущего года общая безработица в стране среди трудоспособного населения составила 4,6%.
Также российский лидер рассказал, что в следующем году показатель инфляции может оказаться ниже 3%, поскольку снижение инфляции проходит быстрее, чем ранее ожидалось. На данный момент рост потребительских цен в России составляет 3,6%.
"Большое достижение для России - это ценовая стабилизация. Этого удалось добиться благодаря последовательной системной работы правительства и Банка России. Стабилизация открывает новые темы для более быстрого экономического роста", - заявил Путин.
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