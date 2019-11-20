Российские дети могут остаться без импортных молочных смесей

В Минсельхозе проработают вопрос об ограничении ввоза в РФ молочных смесей для детского питания. Это будет сделано, возможно, за счет квот.

Соответствующее поручение было дано вице-премьером Алексей Гордеевым в целях стимулирования локализации в России их производства. Так, свыше 90% смесей в настоящее время импортируются. Но, как предупредили эксперты, эта мера является преждевременной и может привести к уменьшению предложения.

Отмечается, что сегодня примерно 95% детских смесей-заменителей грудного молока в нашей стране - это импортные продукты из Америки и Евросоюза.

Общие объемы потребления достигают 40 тысяч тонн ежегодно. Крупнейшими поставщиками выступают Danone (бренд Nutrilon) и Nestle (NAN). При этом власти России предпринимают меры по стимулированию компаний, чтобы те локализовали производства.

Представители Danone и Nestle данный вопрос пока никак не комментируют. По данным некоторых СМИ, если ограничить импорт продукции, сильно зависящей от уровня спроса, это выльется в катастрофу. Ряд представителей отрасли считают, что такого рода меры допустимо вводить только после локализации большей части продукции.