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Источник Правда.Ру

Возраст "летающих" льготников хотят поднять до 30 лет

Экономика

 Путешествовать по России для молодых людей в возрасте до 30 лет скоро станет дешевле. Воспользоваться новой льготой смогут аспиранты и студенты.

Предложение расширить возрастные рамки имеющих право на приобретение билетов на самолеты за полцены поступило вчера в Госдуму. Оно, кстати, уже одобрено Общероссийским объединением пассажиров.

Напомним, что на сегодня купить билет за полцены могут те, кому еще не исполнилось 23 года. Да и то только если летят на Дальний Восток, в Крым или Калининград.

Авторы инициативы, идейным вдохновителем которых выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова, уверены, что дешевые билеты простимулируют молодежь активнее летать, а это, в свою очередь, благотворно скажется на развитии внутреннего туризма и существенно расширит список ВУЗов, в которых можно будет получать образование.

Однако, такой оптимизм разделяют далеко не все. Ряд экспертов предрекают, что из-за льготных билетов (понятно же, что их количество будет квотированным) начнется конкуренция среди льготников. А это не только студенты, аспиранты, но и многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.

К слову, авиакомпании никаких убытков от увеличения числа льготников не понесут, ибо "разница" в стоимости между льготными и коммерческими билетами оплачивается из госбюджета. В 2019 году, например, по данным Минтранса, на 152 субсидированных маршрутов было выделено 6,3 миллиона рублей.

Дмитрий Медведев в одном из своих интервью сказал, что на следующий год запланировано субсидирование уже 176 авиамаршрутов.

А еще, если общественные инициативы из разряда разговоров перейдут в юридическую плоскость, то, не исключено, что авиакомпаниям в самое ближайшее время придется пересматривать правила перевозки животных в салонах самолетов.

Напомним, что о необходимости и такой меры заговорили после истории с толстым котом Виктором, которого креативный владелец пронес на борт обманным путем.

Фото: twitter.com

 

Темы льготы билеты самолет
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