Хотите прибавки - бросайте работу: кому не поднимут пенсию в 2020 году

В России с начала будущего года проиндексируют пенсии. Но на прибавку смогут рассчитывать только те пожилые люди, которые прекратят трудовую деятельность до завершения 2019 года.

"Повышение пенсионных выплат с 1 января 2020 года на 6,6% не стоит ожидать тем, кто получает социальные пенсии (индексация у них пройдет 1 апреля, выплаты вырастут на 7%), а также военным (для них рост составит 4% с 1 октября 2020 года)", — сообщают "Аргументы и факты", ссылаясь на сведения Пенсионного фонда России (ПФР).

Для официально работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию, индексация в будущем году проводиться не будет.

Также представители ПФР напомнили, что как только гражданин перестанет работать, даже на время, он получит все пропущенные индексации. Это произойдет со следующего месяца после окончания трудовой деятельности.

А ранее ряд СМИ писал, что резкое падение нефтяных цен в мире может привести к уменьшению выплат для пенсионеров.