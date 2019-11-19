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Источник Правда.Ру

Дудь проиграл пятилетней девочке по размеру заработков от блогинга

Экономика

Эксперты признали самым богатым блогером России 5-летнюю Настю Радзинскую из города Туапсе Краснодарского края. Она зарабатывает на Youtube миллионы долларов в год, о чем свидетельствует рейтинг от издания «Комсомольская правда».

Отмечается, что раскрученные youtube-блогеры России зарабатывают миллионы рублей в год на продаже рекламы. Настя Радзинская прославилась благодаря каналу Like Nastya Vlog, где рассказывается о ее буднях. Видео девочки смотрят зрители из многих стран мира, на чем она зарабатывает до 500 тысяч долларов ежемесячно. В настоящее время семья Радзинских проживает в Майами.

На второе место рейтинга эксперты поставили техноблогера Wylsacom (Валентин Петухов), который в минувшем году заработал на рекламе 82 миллиона рублей. Доходы третьего по популярности блогера, знаменитого интервьюера Юрия Дудя, равняется 78 миллионам рублей в год. Чтобы заказать рекламу на его канале, придется выложить не менее 1,2 миллиона рублей.

Четвертая позиция досталась Анастасии Ивлеевой, которая берет за рекламу не менее 1 миллиона рублей. Топ-5 самых успешных отечественных блогеров замыкает Олег Григорьев (Oblomoff), выкладывающий на свой канал видео с кулинарными рецептами. Так, в прошлом году его доходы превысили 52 миллиона рублей.

Источник фото: bilid.ru

 

Темы дудь доход блогер рейтинг ивлеева экономика
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