Россия впервые за 1,5 года увеличила вложения в госбумаги США

Министерство финансов США отметило рост российских вложений в государственные облигации до 10,75 миллиардов долларов. Российская Федерация вложила более 7 миллиардов долларов в краткосрочные облигации, а также около 3 миллиардов долларов в долгосрочные.

Примечательно, что ранее Россия резко снижала объем вложений в государственные бумаги США. Резкое сокращение инвестиций началось весной 2018 года. Тогда российские инвестиции в госбумаги США в апреле уменьшились с 96 миллиардов долларов до 48,7 миллиардов. В мае объем вложений также сократился до 14,9 миллиардов долларов.

На данный момент крупнейшим инвестором в государственные бумаги США является Япония (1,14 триллионов долларов), второе место по объему инвестиций занимает Китай (1,1 триллионов долларов).