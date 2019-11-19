За плохую воду в кране УК накажут рублем: прецедент создан в Удмуртии

Жители то одного, то другого населенного пункта в России жалуются на то, что из крана у них течет вместо воды непонятная субстанция: то ли "спитой" чай, то ли крепкий кофе, то ли нефть, а у многих, судя по запаху, забор воды идет из ближайшего болота.

Отчаявшись повлиять на поставщиков и собственные управляющие компании, потребители обращаются в Роспотребнадзор. Специалисты берут пробы, ужасаются и, в большинстве случаев, ситуация исправляется. На какое-то время.

И вот, наконец, реальное наказание рублем получили недобросовестные коммунальщики.

Жители Удмуртии с начала 2019 года 34 раза пожаловались на некачественную горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Специалисты отобрали 138 проб воды, 25 из которых не соответствовало санитарно-химическим показателям. Управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям пришлось заплатить 120 тыс. рублей штрафа.

Например, жители дома по улице Ключевой поселок пожаловались на "ржавый и мутный" цвет горячей воды. Исследования выявили превышение содержания в ней железа. Управляющую компанию — ГВСУ № 8 — оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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