В республике Тыва и Севастополе самый быстрый рост зарплат

Журналисты, по данным Росстата, составили рейтинг российских регионов с самыми быстрорастущими зарплатами.

Первое место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами занимает Тыва: здесь в августе вознаграждение выросло в среднем на 13%. За Тывой следуют Севастополь (11,6%) и Костромская область (10,9%).

Рост заработной платы здесь связан с развитием промышленности, сельского хозяйства и ведением строительства. В частности, в Тыве хорошо развита горнодобывающая промышленность с высокими зарплатами.

В Санкт-Петербурге заработная плата выросла всего лишь на 3,6%.

В Москве, по данным Росстата, заработные платы выросли на 8,5%. Средний же рост заработных плат в России составил 7,8%.

Ранее сообщалось, что работникам бюджетных сфер России планируют повысить зарплаты. Парламент Республики Северная Осетия — Алания обратился с предложением в Госдуму. Авторы нового законопроекта планируют установить минимальный размер зарплаты врачам, учителям и работникам сферы культуры.

Средства для реализации этой цели они планируют взять из бюджета. Дополнительные средства должны появиться благодаря "росту экономики и производственной сферы".

Совет Федерации и Госдума заявили, что идея хорошая, но можно ли ее будет реализовать в ближайшее время - неизвестно.

Фото: vk.com