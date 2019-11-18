Иркутский авиазавод ждет увеличения заказов на МС-21

Россия намерена довести производство среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21, собираемого на Иркутском авиазаводе, до 120 экземпляров в год.

На авиасалоне, проходящем с 17 по 21 ноября в Дубае, представлены новейшие российские самолетостроительные программы и модели современных российских самолетов, в числе которых МС-21. «Наша задача довести его производство с 70 до 120 штук», - поделился планами глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, на рынке есть компании с современными технологиями в производстве композитных материалов, корпорация изучает возможность международной кооперации.

Сертификация МС-21 в России планируется на 2020 год, затем он будет проверен на соответствие европейскому рынку. Коммерческие поставки МС-21 предполагалось начать в 2021 году, к 2022 году производство самолетов может составить более 70 экземпляров. Пакет заказов составляет 175 машин, крупнейший заказчик - «Аэрофлот», заказавший 50 самолетов.

Читайте также:

Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским

Фото: aviaru.net