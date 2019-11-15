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Источник Правда.Ру

Экономисты оценили соотношение пенсий и зарплат в России до 2050 года

Экономика

Эксперты РАНХиГС подсчитали будущий коэффициент замещения российских пенсий до 2050 года. К этому времени пенсионные выплаты будут составлять лишь половину прежних доходов небогатого пенсионера.

Коэффициент замещения определяет отношение размеров пенсии к зарплате пенсионера в последний год его трудового стажа, то есть позволяет описать падение доходов граждан после их выхода на пенсию. До 2024 года этот показатель будет расти благодаря более интенсивной индексации пенсий, но затем для россиян с зарплатами ниже среднего коэффициент начнёт падать.

Сейчас чем ниже зарплата, тем выше коэффициент замещения (в прошлом году он составил 78% для людей, оплата труда которых не превышала МРОТ, и лишь 22% для высокооплачеваемых работников).

Однако к 2050 году для людей, работающих за МРОТ, коэффициент замещения ставит всего 53%, то есть их невеликие доходы упадут после выхода на пенсию вдвое. Незначительное сокращение коэффициента ждёт тех, кто получает зарплату ниже среднего (с 42% сейчас до 39%), ситуация для получателей средних зарплат останется на нынешнем уровне (уже сейчас их коэффициент составляет 35%), а вот соотношение прежних доходов и пенсий для получателей высоких зарплат немного вырастет — их ожидает показатель в 31%.

Дело в том, что после 2024 года индексация пенсий будет, вероятно, отставать от реального роста зарплат, а позитивный эффект от изменения пенсионного возраста, благодаря которому в ближайшие годы их индексация пойдёт повышенными темпами, сойдёт на нет.

Стоит отметить, что в исследовании эксперты исходили из того, что экономика России будет расти в два раза медленнее, чем официально прогнозирует Министерство экономического развития РФ.

Напомним, на днях глава Минтруда отказался вернуть прежний пенсионный возраст для населения Дальнего Востока страны.

Темы пенсии ранхигс реформа пенсионной системы
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