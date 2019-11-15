Кредиторы могут получить право взыскивать долги с жен и детей должников

Кредиторы нашли новый способ взыскивать деньги с банкротов - они взыскивают долги с членов их семей. До настоящего времени в РФ данный метод не использовался, но новые решения Верховного суда могут изменить данную ситуацию.

На этой неделе Верховный суд рассматривал два дела, связанных с жалобами кредиторов юридических лиц, которые обанкротились. В одном случае дочерняя компания "Роснефти" пытается пытается получить долг на сумму 273,5 млн рублей с наследников умершего заместителя директора компании-должника Михаила Шефера.

Сообщается, что компания ограничила свои претензии к членам его семьи размером их наследства. Кредитор проиграл в трех инстанциях, но ВС принял дело к рассмотрению.

Во втором деле Федеральная налоговая служба требует возврата 311,7 млн рублей с руководителя компании-банкрота ООО "Альянс" Вадима Самыловских, его жены и сыновей. ФНС удалось раскрыть, что жене руководителя данной компании принадлежало несколько юрлиц, которые помогали минимизировать налогообложение ООО "Альянска".

После банкротства компании сыновья Вадима Смысловских и его жены получили подарки (восемь объектов недвижимости, две машины), которых также касаются претензии. Налоговики подозревают, что все это было приобретено с помощью выведенных активов.

В декабре будут проведены заседания суда. Если Верховный суд примет решения в пользу кредиторов, то судебная практика в России может поменяться.

Фото: twitter.com