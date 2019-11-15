"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить

Производителям водки после вступления в силу с 2021 года нового техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» нельзя будет добавлять в напиток никакие ароматизаторы.

Под запретом окажутся и золотые хлопья, и синтетический ванилин, и продукты пчеловодства, и нерастительные ароматические добавки.

Об этом сегодня рассказали «Известия».

В свою очередь производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. Аргумент прост: запрет на ароматизаторы существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.

С производителями водки согласен Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он говорит о том, во всем мире алкогольная индустрия использует весь спектр вкусов.

Хотя, уверен руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк, на оборот водки в России запрет на использование при ее изготовлении ароматизаторов существенно не повлияет.